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Rize’de 81 köy yolu ulaşıma kapandı
Rize’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
RİZE 20.01.2021, 11:28
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Rize’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Rize’nin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 10, Ardeşen’de 6, Çamlıhemşin’de 14, Çayeli’nde 7, Derepazarı’nda 4, Fındıklı’da 6, Güneysu’da 4, Hemşin’de 2, İkizdere’de 13, İyidere’de 4,Kalkandere’de 6, Pazar’da 5 olmak üzere toplamda 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için Rize İl Özel İdaresi tarafından 73 ekiple çalışma başlatıldı.