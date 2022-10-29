Rize’de 29 Ekim coşkusu

Rize’de Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 99. yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Rize’de de yüzlerce vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlenen törende korteje katılarak bayraklarla kutladı. Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan kortej yürüyüşü Atatürk Caddesi’nde devam ederek tekrardan 15 Temmuz Meydanı’na döndü.