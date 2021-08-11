Ardeşen Belediye Başkanı Kahya: "Deniz kafesli balık çiftliği projesinin ÇED süreci iptal edildi"

Rize’nin Ardeşen ilçesi Belediye Başkanı Avni Kahya, ilçeye bağlı Yeniyol Köyü açıklarında yapılması planlanan Deniz Kafesli Balık Çiftliği projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin durdurulduğunu ve ÇED sürecinin iptal edildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Kahya, yaptığı yazılı açıklamada, halkın istemediği hiç bir şeyi istişaresi yapılmadan oldu bittiye getirilmesine geçen yıl müsaade etmedikleri gibi bundan sonra da müsade etmeyeceklerini söyledi. Kahya "Kafes Balıkçılığı adı altında devam eden ÇED raporu çalışmaları geçtiğimiz yıl kapsamında Rize Milletvekillerimiz Muhammed Avcı Bey başta olmak üzere siyasi parti ve STK’larla birlikte süreci yakinen takip ederek doğaya, denize ve çevreye olan olumlu veya olumsuz etkilerinin sağlıklı sonuçlara dayandırılmaması nedeniyle bu konuda toplanan tüm bilgiler bakanlığımız nezdinde istişare edilmiş olup vatandaşlarımızın da fikri alınarak ‘Denizlerde ve iç sularda yetiştiricilik için uygun olan yerlerde ağ kafesler içinde yapılan ticari amaçlı balıkçılık’ olarak bilinen sistemin Bölgemizde kurulması için devam eden ÇED raporu süreci Bakanlığımızın talimatıyla durdurularak iptal edilmiştir. Ardeşen halkımız şu konuda müsterih olsun. Halkın istemediği hiç bir şeyi istişaresi yapılmadan oldu bittiye getirilmesine geçen yıl müsaade etmediğimiz gibi bundan sonra da ettirmeyeceğiz. Bölgemiz için önemli olan bu süreçte hassasiyetlerinden dolayı başta Bakanımız olmakla birlikte Rize Milletvekillerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.