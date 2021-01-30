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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi’nde ’gölge kabine’ olarak adlandırılan Milli Siyaset Kurulu, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan başkanlığında toplandı.

Politika 30.01.2021, 18:05
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi’nde ’gölge kabine’ olarak adlandırılan Milli Siyaset Kurulu, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan başkanlığında toplandı.

Alanında uzman akademisyen, siyasetçi ve bilim insanlarından oluşan Milli Siyaset Kurulu’nun toplantısı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan başkanlığında Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi.

“Gölge kabinemiz milletin sesi olma fonksiyonu görüyor”

Kurul koordinatörü Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, toplantının açılış konuşmasında, "Milli Siyaset Kurullarımızın bir başka ifade ile ’gölge kabinemizin’ çalışmalarının neticelerini değerlendirdiğimiz, yeni dönem çalışmalarımızı planlamak ve Türk siyasetinin önümüzdeki dönemdeki gelişmelerini istişare etmek üzere bir araya geldiğimiz toplantımız hayırlara vesile olsun. Bu kurullarımız ile, partimizin ideali olan milletin derdi ile dertlenen, milletin sesi olma fonksiyonumuzu fiilen icra edeceğiz" dedi.

Kurul başkanlarının raporlarını sunması ve sunumlar ile devam eden program sonunda konuşma yapan Genel Başkan Erbakan, Milli Siyaset Kurulu koordinatörü Av. Bayram Sakartepe olmak üzere kurul başkanlarına ve üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Üye sayımız kısa zamanda 250 bine yaklaştı”

Katılımcılara Yeniden Refah Partisi’nin kısa zamanda geldiği başarılı noktayı anlatan Erbakan, 81 ilde resmi olarak kuruluşunu tamamladığını, 900’e yakın ilçemiz resmi olarak kurulduğu ve yaklaşık 500 ilçede ve 65 ilde kongreleri tamamlandığını söyledi.

40 binin üzerinde insanın katılımıyla Ankara Arena’da yaptıkları ilk büyük kongre ile Türk siyasi tarihine geçtiklerini anımsatan Erbakan, seçime girme yeterliliğini almakla birlikte üye sayısında yüz bini aştıklarını bunun henüz sisteme girmeyen formlarla birlikte 250 bine yakın üye sayısına ulaştıklarını belirtti.

“Olası bir erken seçime hazırız”

Olası bir Erken seçim halinde hazır olmak bakımından sandık baş müşahitlerinin belirlenmesi için ciddi bir çalışma yaptıklarını da ifade eden Erbakan, ilk etapta 200 bin seçim sandığından 70 bin sandığın en azından 1 tanesine dava eri sandık müşahidi atayacaklarını belirtti.

Ülke meselelerinin çözümünde Milli Siyaset Kurullarımıza büyük görev düşüyor

Katılımcılara ülkemizin ekonomi, adalet, eğitim, işsizlik noktasında sıkıntılarını olduğunu örnekleriyle anlatan Erbakan, bu sorunların Milli Görüş iktidarında çözülebileceğini vurguladı.

Milli Görüş’ün temel prensipleri olan paylaşımda adalet , yönetimde adalet, ailenin korunması, kaliteli eğitim, şahsiyetli dış politika hedeflerine ulaşılması için ülke sorunlarının çözümünde ve projelerin ortaya konulmasında Milli Siyaset Kurulu’na büyük iş düştüğünü söyleyen Erbakan şu ifadelere yer verdi:

"Metodumuz; iddia değil ispattır. Bu kurulların hazırlayacağı raporlar ile ülkenin temel meselelerine çözüm önerileri sunmuş olacağız. Sadece teşhis yetmez tedavi de sunmamız açısından Milli Siyaset kurullarımıza çok hayati görev düşüyor. Kurul başkanlarımızın iktidara gelmemiz halinde ilk 100 günde yapacağımız icraatların rapor halinde hazırlanması de önem arz etmektedir. Tabii bu çalışmalarımızda en önemli kriterimiz; istikamete ve itikada da uygun olmak olacaktır. Biz de bu çalışmalarımızı yakinen takip ediyor olacağız" şeklinde konuştu.
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