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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Bölgemizde Matruşka misali iç içe geçmiş olan bölgesel ve küresel çıkarların meydana getirdiği sorunlar zincirinin en önemli halkasını oluşturan İsrail, ‘güvenlik endişesi’ bahaneleriyle dolaylı yollardan saldırgan politikalarını fütursuzca sürdürmeye devam etmektedir” dedi.

Politika 01.12.2020, 12:20
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin:
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Bölgemizde Matruşka misali iç içe geçmiş olan bölgesel ve küresel çıkarların meydana getirdiği sorunlar zincirinin en önemli halkasını oluşturan İsrail, ‘güvenlik endişesi’ bahaneleriyle dolaylı yollardan saldırgan politikalarını fütursuzca sürdürmeye devam etmektedir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, İranlı nükleer bilimci ve nükleer programının önemli isimlerinden Prof. Dr. Muhsin Fahrizade’nin Tahran’a bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü ve endişe duyduklarını ifade etti. İran’da gerçekleşen saldırının arka planında İsrail’in olabileceğini işaret eden Bekin, "Temmuz ayında Natanz’daki nükleer tesise yapılan sabotajın ardından bu saldırının düzenlenmesi, ‘devlet terörü’ kuşkularını iyice ortaya çıkarmaktadır. Bölgemizde Matruşka misali iç içe geçmiş olan bölgesel ve küresel çıkarların meydana getirdiği sorunlar zincirinin en önemli halkasını oluşturan İsrail, ‘güvenlik endişesi’ bahaneleriyle dolaylı yollardan saldırgan politikalarını fütursuzca sürdürmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
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