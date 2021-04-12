Yaşar Tüzün’den, Muharrem İnce’ye geçmiş olsun mesajı

Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce, korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıklarken, en yakın doslarından biri olan CHP’li Yaşar Tüzün’den geçmiş olsun mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından koronaya yakalandığını duyuran Muharrem İnce, "Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerine yer verdi. Memleket Hareketi’ne geçip geçmeyeceği çok konuşulan İnce’nin en yakın dostlarından biri olan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Tüzün mesajında, "Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan dostum Muharrem İnce’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.