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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP’nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP’nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz"

Politika 20.09.2022, 15:43
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP’nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP’nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz"

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