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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP’nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz"
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP’nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz"
Politika 20.09.2022, 15:43
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP’nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Orta Doğu’da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz” dedi.
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