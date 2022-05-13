banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Resmi Gazete'de önemli karar!
Resmi Gazete'de önemli karar!

Vahapoğlu: 1. Kılıçarslan’ın mezarı tapu belgesidir

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin İznik’te tahta çıkan ikinci hakanı 1. Kılıçarslan’ın Diyarbakır-Silvan’da yeri tespit edilen kabrinin bulunduğu alana anıt mezar yapılması istedi.

Politika 13.05.2022, 11:27 13.05.2022, 11:40
Vahapoğlu: 1. Kılıçarslan’ın mezarı tapu belgesidir

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin İznik’te tahta çıkan ikinci hakanı 1. Kılıçarslan’ın Diyarbakır-Silvan’da yeri tespit edilen kabrinin bulunduğu alana anıt mezar yapılması istedi.

MHP Bursa Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bursa tarihi açısından da önem taşıyan bir konuyu Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Vahapoğlu, başkenti İznik olan Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah’ın oğlu Sultan 1. Kılıçarslan’ın 2020’de yeri tespit edilen kabrinin bulunduğu alana Selçuklu mimarisine uygun bir anıt mezar yapılması için harekete geçilmesini istedi. MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, şunları söyledi, “Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türk ve dünya tarihinde fevkalade önemli yeri olan Sultan 1. Kılıçaslan’ın kabri Diyarbakır’ın Silvan ilçesindedir. Haçlı çapulcularına dünyayı dar eden Sultan 1. Kılıçarslan’ın mezarı kaybedilerek çok sayıdaki tarihi şahsiyetin talihsizliğini yaşamaktadır. Takriben 60 yıl önce bilinen ve ziyaret edilen mezar yeri Diyarbakır Valiliğimizin öncülüğünde ve Dicle Üniversitesi’nin çalışmaları sonucu 2020 yılında belirlenmiştir. Sultan 1. Kılıçarslan’ın defin yeri, kabri Silvan Beşat Kapı Orta Çeşme Parkı’ndadır. Mezarlıkların tapu belgeleri olduğu unutulmamalı, önemli şahsiyetlerin defin alanlarına ise bilhassa önem verilmelidir.”

Vahapoğlu, konuşmasının son bölümünü ise şu cümleyle tamamladı, “Söz konusu alana Selçuklu mimarisine uygun bir anıt mezarın yapılması konusunu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun dikkatlerine getiriyorum.”

Bu arada, MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu’nun kabrinin olduğu alana anıt mezar yapılmasını istediği Anadolu Selçuklu Devleti’nin ikinci hakanı Kılıçarslan’ın ömrü savaş meydanlarında geçti. Babası Kutalmış oğlu Süleyman Şah’ın 1086’da Suriye Selçuklu Devleti Hakanı Tutuş’a yenilmesinin ardından Kılıçarslan, Büyük Selçuklu İmparatoru Melik Şah’ın emri üzerine kardeşiyle birlikte İsfahan’a gönderilerek burada göz hapsine alındı. Sultan Melik Şah’ın 1092’de vefatı üzerine de kardeşi Kulanarslan’la birlikte serbest bırakılan 1. Kılıçarslan, Anadolu’dan topladığı orduyla 1092’nin sonlarında Başkent İznik önlerine geldi.

İznik’te tahta çıktı

Bu sırada idareyi elinde tutan Emir Ebülgazi’nin iktidarı kendisine teslim etmesiyle de Anadolu Selçuklu Devleti’nin tahtına çıktı. Başlangıçtaki hâkimiyet alanı sadece İznik ve civarıyla sınırlı görünen 1. Kılıçarslan, dağılmış bulunan devletin birliğini yeniden kurmaya çalıştı. Lakin tam bu dönemde başlayan Haçlı seferleri, İznik merkezli devletin ve Kılıçarslan’ın kaderini değiştirdi.

1096’da ilk haçlı ordusunu bozguna uğratsa da 1. Kılıçarslan, 1097’de haçlıların daha büyük orduyla kuşattığı İznik’i Bizans kuvvetlerine teslim etmek zorunda kaldı. Çaresiz Anadolu içlerine çekilen 1. Kılıçarslan, 1101’deki Haçlı Seferi’nde üç ayrı orduya karşı kazandığı başarılarla Türkleri Anadolu’dan söküp atmak isteyen Haçlı hareketini durdurmayı başardı. İstanbul’dan Suriye’ye giden yolun hem Bizans hem de Haçlı ordularına kapanmasını sağladı.

1. Kılıçarslan, 1107’de Büyük Selçuklu Devleti ile girdiği hakimiyet mücadelesinde Musul Valisi Emir Çavlı’nın komutasındaki orduyla savaşı sırasında atını sürdüğü Habur Çayı’nda zırhlı olduğu için boğularak yaşamını yitirdi. Cenazesi o dönemde Meyyâfârikn ismiyle anılan Silvan’da toprağa verildi ve 1. Kılıçarslan için; sonradan kızı Saide Hanım’ın da defnedildiği “Kubbetü’s-Sultan” isimli türbe yapıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 13 Mayıs 2022
İmsak 03:56
Güneş 05:42
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:19
Yatsı 21:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
21°
açık