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Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ve logosu belli oldu

İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı "Zafer Partisi" oldu. Özdağ, Zafer Partisi'nin kuruluş dilekçesini 26 Ağustos'ta verecek.

Politika 24.08.2021, 12:40 24.08.2021, 12:46
Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ve logosu belli oldu

İyi Parti'den istifa ederek, "Ay yıldız hareketi" adı altında bir süredir siyasi parti kurma çalışmalarını sürdüren Ümit Özdağ, partisinin adının "Zafer Partisi" olduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan yeni partinin adını açıklayan İstanbul Milletvekili Özdağ, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor." dedi.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin kuruluş dilekçesini 26 Ağustos'ta verecek. Zafer Partisi'nin kurulmasıyla Meclis'te temsil edilen siyasi parti sayısı 14'e yükselecek.

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