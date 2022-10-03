Uluslararası gözlemciler Bosna Hersek’teki seçimlerden memnun

Uluslararası gözlemciler, Bosna Hersek’te 2 Ekim’de düzenlenen genel seçimlerin iyi organize edildiğini ve kampanya süresince temel özgürlüklere saygı gösterilmesi açısından seçimin rekabetçi olduğunu ifade etti.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR), AGİT Parlamenterler Meclisi (AGİT PA), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), NATO Parlamenterler Meclisi (NATO PA) ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinden oluşan ortak gözlem misyonu, Bosna Hersek’te 2 Ekim’de düzenlenen genel seçimler hakkında başkent Saraybosna’da basın toplantısı düzenledi. İktidardaki büyük partilerin seçim kampanyaları boyunca etnik anlamda bölücü bir söylem kullandıklarına dikkat çeken gözlemciler, seçim günü sandık merkezlerinde ve çevresindeki oy verme sürecini aksatan bazı olaylar olmasına rağmen seçimlerin çoğunlukla barışçıl geçtiğine işaret etti. Gözlemciler, oy kullanma prosedürlerinin de genel olarak takip edildiğini belirterek, oylamanın gizliliğinin sıklıkla tehlikeye atıldığına ve yetkisiz kişilerin seçmenlere eşlik ettiğine dikkat çekti.

"Siyaset kurumunda genel bir hayal kırıklığı olduğu açık”

AGİT Özel Koordinatörü ve Gözlemciler Başkanı Pascal Allizard yaptığı açıklamada, "Siyaset kurumunda genel bir hayal kırıklığı olduğu açık. Ancak geleceğe dair olumlu vizyona sahip birkaç adayın çabalarını, ülkede siyasi ve sosyoekonomik değişiklikleri başlatma arzusunu fark ettim" dedi.

“Kaybedecek zaman yok"

AP Delegasyonu Başkanı Andreas Schieder ise, seçimlerin zorlu yerel ve uluslararası koşullar zemininde gerçekleştiğine işaret ederek, "Seçimlerden sonra AP, hükümetin etkin bir şekilde kurulmasını ve seçim reformları da dahil olmak üzere tüm zorunlu reformların hızla uygulanması çağrısında bulunuyor. Kaybedecek zaman yok" dedi.

“Seçmenler, kime oy vereceklerine karar verirken tam ve tarafsız bilgiye sahip olmadı”

ODIHR Gözlemci Heyeti Başkanı Büyükelçi Peter Taylor ise, misyon tarafından yürütülen medya izlemesi sonucu kampanyanın medyada yer almasının önemli ölçüde sınırlı olduğu sonucuna vardıklarını belirterek, "Sonuç olarak seçmenler, kime oy vereceklerine karar verirken tam ve tarafsız bilgiye sahip olmadı. Seçimler bir günlük bir olay değil. Önümüzdeki günlerde izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Taylor ayrıca, Seçim Komisyonu’nun 2 Ekim’deki seçimlerin verimli ve eskisinden daha şeffaf bir şekilde düzenlediğine de dikkat çekerek, "Ancak personel ve mali kaynak eksikliği uzun vadede sürdürülebilir değil ve Bosna Hersek makamlarının buna bir çözüm bulması gerekiyor" dedi.

Bosna Hersek’teki genel seçimlerde uluslararası kurum ve kuruluşlardan 467 gözlemci görev aldı.

Genel seçimin ilk sonuçları

Boşnak ve Hırvatların yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) ve Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) olarak iki entiteye ayrılan Bosna Hersek’te, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri FBiH, Sırp üyesi ise RS entitesindeki seçmenlerin oyları ile belirlendi. Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için en fazla oyu muhalefetin ortak adayı Denis Becirovic aldı. Sosyal Demokrat aday Becirovic’in oy oranı yüzde 55,7 oldu. Konseyin Sırp üyeliği için yarışan adaylar arasında en fazla oyu Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’nın (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic aldı. Ayrılıkçı lider Milorad Dodik liderliğindeki SNSD’nin adayı yüzde 51,65 oy aldı. Konseyin Hırvat üyeliği için yarışı ise milliyetçi Hırvat partisi Hırvat Demokratik Birliği’nin (HDZ) adayı Borjana Kristo kazandı. Kristo’nun oy oranı yüzde 51,36 olarak açıklandı.

Merhum Aliya İzetbegoviç’in oğlu Bakir İzetbegoviç, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için yapılan seçimde mağlubiyeti kabul etti. 11r partiye karşı kazanmanın zor olduğunu vurgulayan İzetbegoviç, seçimlerde kendi oy oranını koruduğunu söyledi.