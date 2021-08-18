Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’dan, Türkiye’ye teşekkür mesajı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Afganistanlı ünlü kadın Yönetmen Sahraa Karimi’nin Ukrayna’ya getirilmesi konusunda kendilerine yardım eden Türkiye’ye teşekkür ederek, "Bizi duyan ve yardımcı olan Türk partnerlerimize teşekkürler" dedi.

Afganistanlı ünlü kadın Yönetmen Sahraa Karimi, geçtiğimiz günlerde Taliban güçlerinin Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkede mahsur kalmıştı. Karimi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tüm insanlığa seslenmiş ve "Bizi öldürecekler yardım edin” ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise bu ifadeler üzerine harekete geçmişti. Ukrayna’nın 16 Ağustos Pazartesi günü kalkan ilk tahliye uçağına yetiştirilmeye çalışılan Yönetmen Karimi, havaalanına alınmamış ve uçağın kalkmasıyla beraber ülkeden ayrılamamıştı. Yaşanan olayın ardından Bakanlık, bu sefer Karimi’yi Afganistan’dan tahliye etmek için Türk askerinden yardım istemiş, ve Türkiye’nin desteği ile Karimi ülkeden tahliye edilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Karimi’nin Türk askerinin desteği ile havaalanına ulaştırılarak Ukrayna’ya tahliye edildiğini belirterek, bir film sahnesini andıran operasyon için Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Bakan Kuleba, "Kendisi, 80 Ukraynalıyı tahliye ettiğimiz ilk uçağa yetişemedi, havaalanına almadılar. Uçağımız daha fazla bekleyemedi ve kalkmak zorunda kaldı. Daha sonra devreye Türk askeri birliği girdi ve Afganistanlı kadın yönetmen Karimi’yi havaalanına ulaştırdılar. Bu parolaların kullanıldığı özel bir operasyondu. Gerçek bir film sahnesi gibiydi. Bizi duyan ve yardımcı olan Türk partnerlerimize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Karimi’nin, Türkiye destekli operasyonla Ukrayna’nın başkenti Kiev’e getirildiğini belirten Kuleba, "Türkiye sayesinde Afgan kadın yönetmeni Ukrayna’ya getirdik" ifadelerini kaydederken, Yönetmen Karimi ise Türkiye’ye, Ukrayna’ya ve Slovakya’ya yapılan bu başarılı operasyon için teşekkürlerini iletti.