Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalılara dikkatli olma çağrısında bulunarak, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın devam eden saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Moskova’nın elindeki füzeler bitene kadar, kritik altyapı tesislerini hedef almayı bırakmayacağını söyleyen Zelenskiy, Ukrayna halkına uyarılarda bulundu. Gelecek hafta soğuk ve karanlık bir havanın etkili olmasının beklendiğini belirten Zelenskiy, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz. Bunu bir gerçek gibi biliyoruz. Füzelere sahip oldukları sürece, maalesef sakinleşmeyecekler" ifadelerini kullandı. Savunma kuvvetlerinin ve tüm ülkenin saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Tüm senaryoları, partnerlerimizle birlikle ele alıyoruz. Birliğimiz bunlara hazır olmalı. Hafta boyunca, hava alarmlarına dikkat edin. Birbirimize yardım ederek, savaşı bile atlatacağız. Bu savaş, Rusya’nın soğuğu insanlara karşı kullanma girişimi" dedi.