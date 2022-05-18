Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Diktatörün kaybedeceğinden eminim”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 75. Cannes Film Festivali’nde yaptığı konuşmada, “Diktatörün kaybedeceğinden eminim” dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna’da yaşananları gerek sosyal medya gerekse çeşitli etkinliklerle dünyaya duyurmaya çalışan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu yıl 75’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne çevrimiçi olarak katıldı. Konuşması öncesinde davetliler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Zelenskiy, “24 Şubat 2022’de Rusya tarafından Ukrayna’da büyük ölçekli bir savaş başlatıldı. Biz 04.00’te ilk patlama seslerini duyduk. Daha sonra hava saldırıları başladı. Daha 1 hafta geçmeden Rusya’nın devam eden saldırılarında hayatını kaybetmiş insanları toplu mezarlarda bulduk. Rusya’nın saldırılarında 229 çocuk hayatını kaybetti. Onlar herhangi bir yere gidemezler. Sizler, Rus ordusunun Bucha’da neler yaptığını gördünüz. Mariupol’ü, Azovstal’ı, bombalanan tiyatro binasını gördünüz. Siviller saldırılardan saklanıyor. Tiyatro binasının dışındaki asfalta fark edilebilir şekilde iki büyük ‘çocuk’ yazısı yazılmıştı. Yapılanları asla unutmayacağız, çünkü bunlar cehennemde bile yapılmaz. Savaş cehennem değildir" dedi.

"Bunun nedeni Moskova’daki bir kişi"

Rusya’nın 2 binden fazla füzeyle Ukrayna’yı hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, "Çok sayıda kentin tamamı yok edildi. Yine 500 binden fazla Ukraynalı Rusya’ya gönderildi. Ukrayna’daki binlerce kişi, Nazi kampları şeklinde oluşturulmuş Rus kamplarına gönderildi. Hiç kimse orada kaç tutsağın hayatta kaldığını bilmiyor. Fakat herkes biliyor ki bu bir suç. Avrupa’da zaten 2. Dünya Savaşı’ndan beri daha kötü bir savaş var. Bunun nedeni Moskova’da olan tek bir kişi için” ifadelerini kullandı.

"İnsanlar öldüğü sürece özgürlük asla yok olmayacak"

Her gün hayatını kaybeden binlerce kişinin film çekimlerinde olduğu gibi “durun, kestik” sözünün ardından tekrar hayata gelmeyeceklerini belirten Zelenskiy, “Eğer orada bir diktatör ve özgürlük için bir savaş varsa, herkes bizim birliğimiz için bir araya gelir. Kentlerimiz sanal gerçeklikle yok edilmiyor. Ukraynalılar, çocuklara neden bodrum katlarında saklanmak zorunda olduklarını anlatmaya çalışıyor. Elbette savaşmaya devam edeceğiz. Özgürlük için savaşmaktan başka bir alternatifimiz yok. Fakat eminim ki diktatör kaybedecek” açıklamasında bulundu.

Charlie Chaplin’in 1940 yapımı "Büyük Diktatör" adlı filminden alıntı yapan Zelenskiy, “İnsanlığın nefreti geçecek, diktatörler ölecek ve halktan aldıkları güç tekrar halka dönecek. Ve insanlar öldüğü sürece özgürlük asla yok olmayacak” dedi. Zelenskiy ayrıca Chaplin’in filmiyle gerçek bir diktatörü öldürmediğini ancak sinemanın “sessiz” olmadığını ortaya çıkardığını söyledi.