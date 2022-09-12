UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki güvenliği sağlamak için Rusya ve Ukrayna ile görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali’nde güvenli alan oluşturmak için Rusya ve Ukrayna ile görüştü.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya’nın başkenti Viyana’da önemli açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali esnasında saldırıların hedefi olan ve tüm dünya için büyük tehlike arz eden Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki son durumdan bahseden Grossi, santral çevresinde nükleer ve fiziksel koruma bölgesinin kurulması konusunda Rusya ve Ukrayna ile istişarelere başlandığını ifade ederek, "Biliyorsunuz, birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil olarak nükleer güvenlik bölgesi ve santral çevresinde güvenli koruma bölgesi kurulması için bir toplantı teklif ettim ve konunun vazgeçilmez parçaları olan Ukrayna ve Rusya ile görüşmelere başladım" dedi.

Güvenli bölgenin oluşturulması için Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmanın gerekli olacağını sözlerine ekleyen Grossi, iki ülkenin çok basit bir şekilde tesise saldırı düzenlememe konusunda anlaşabileceğine inandığını söyledi.

"Tesis çevresindeki askeri hareketlilik endişe verici"

Grossi, ekibiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Zaporijya Nükleer Santrali’ni ziyaret etmiş ve bölgede incelemelerde bulunmuştu. UAEA ekibinin tesis çevresinde askeri hareketlilik gördüklerini söyleyen Grossi, "Tesisin fiziksel bütünlüğü bir kez değil, birkaç kez ihlal edilmiştir. Ve bu hiçbir şekilde kabul edilemez" demişti.

Bölgede genel olarak çok fazla çatışmanın olduğunu da belirten Grossi, "Bölgede askeri hareketlilik ve operasyonlar artıyor ve bu beni çok endişelendiriyor. Saldırı ve karşı saldırılara ilişkin referanslar var. Buna değinmek istemiyorum ancak daha fazla fiziksel hasarın istatistiksel ihtimalinin mevcut olduğu açıktır. Askeri faaliyetlerin artışında gördüğümüz şey, fiziksel bütünlüğün daha fazla tehlikeye girdiğidir" açıklamasında bulunmuştu. Grossi, bölgedeki askeri varlığın UAEA ile temasa geçmediğini de belirtmişti.

Ukrayna ve Rusya birbirlerini santrali bombalamakla suçluyor.