TWITTER'DA BÜYÜK YARIŞ!

Rakamları paylaşacağız ama önce Türkiye’nin internet ve sosyal medya kullanımıyla ilgili birkaç bilgi verelim. We Are Social 2020 raporuna göre Türkiye İnternet, sosyal medya ve mobil kullanıcı istatistikleri:

62 milyon internet kullanıcısı, Türkiye nüfusunun %74’ü

54 milyon sosyal medya kullanıcısı, Türkiye nüfusunun %64ü

77 milyon mobil kullanıcısı, Türkiye nüfusunun %92’sini oluşturuyor.

Türkiye İnternet kullanım istatistiklerine baktığımızda genel kullanıcı sayısı toplamda 62 milyon, Türkiye nüfusunun %74’ü anlamına geliyor. İnternet kullanıcıları günde ortalama olarak 7,5 saat İnternette vakit geçiriyor.

Twitter kullanıcılarına baktığımızda toplam kullanıcı sayısı ortalama 12 milyon olarak görülüyor ve kitlenin büyük bir bölümü de erkek. Facebook ve Instagram’a göre en fazla erkek kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter.

Biz de merak ettik ve Twiter’da takipçi sayısı en fazla olan siyasileri derledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takipçi sayısı 15.748.947

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takipçi sayısı 6.986.755

TC. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca takipçi sayısı 5.046.790

MHP Genel başkanı devlet bahçeli takipçi sayısı 5.232.009

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu Takipçi Sayısı 4.473.793

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu takipçi sayısı 4.558.851

Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 2.330.111, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 8.529.423, Bülent Arınç 3.186.634, Ahmet Davutoğlu 5.878.467, Muharrem İnce 5.387.210, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise Twitter'da takipçi sayısı 3.786.338.