Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerde, “Made In Turkey” yerine “ Made In Türkiye” ibaresi kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerde “Made In Turkey” yerine “Made In Türkiye” ibaresi kullanılacağı bildirildi. Genelgede “Türkiye” ibaresinin Türk Milleti’nin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade ettiği belirtildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında Kadim Türk Milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletimizin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul etmiştir. Yurt içi ve yurt dışında bu anlayışa sürdürülen çalışmalarda; Türk milletinin köklü ve tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen göstererek, ‘Türkiye’ markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edilmiştir.

‘Türkiye’ ibaresi Türk Milleti’nin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda ihraç ürünlerimizde ‘Made In Turkey’ yerine ‘Made In Türkiye’ ibaresi kullanılmaya başlanarak, ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz “Türkiye” ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda Devletimiz milletimizin binlerce yıllık birikiminin “Türkiye” markası altında temsili hedeflenmektedir. Bu çerçevede ‘Türkiye’ markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda ‘Turkey’, ‘Turkei’, ‘Turguie’ vb. ibareler yerine “Türkiye” ibaresinin kullanılması konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir”