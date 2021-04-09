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Türkiye-Romanya siyasi istişareleri toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye-Romanya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eşbaşkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Politika 09.04.2021, 20:35
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Türkiye-Romanya siyasi istişareleri toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye-Romanya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eşbaşkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-Romanya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eşbaşkanlığında 9 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. İstişarelerde, Türkiye-Romanya ikili ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınmış, ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi.

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