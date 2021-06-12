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Türk üst düzey heyeti, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın aralarında bulunduğu Türk heyeti, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Politika 12.06.2021, 20:54
Türk üst düzey heyeti, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın aralarında bulunduğu Türk heyeti, Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki üst düzey heyet, Libya’nın başkenti Trablus’taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın aralarında bulunduğu Türk üst düzey heyeti, Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdülhamid Dibeyba ile gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmenin ardından Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.
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