Temel Karamollaoğlu: "Ekonomik tsunami geliyor"

Salgın sürecinde yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Temel Karamollaoğlu, "Şu an bizim en ciddi problemimiz ekonomide gözüküyor. Salgın sebebiyle işyerlerinin büyük bir kısmı kapandı. Esnafının büyük çoğunluğu işçi çıkarmak zorunda kaldı sonra buna bir önlem getirildi. İşyerini açamayan berberler, kafeler, tezgahını açamayan pazarcılar, günlük yevmiye ile çalışan işçiler, İşyerini açtığı halde siftah edemeyen terziler, konfeksiyoncular… Her meslek grubunun mağdur olduğu çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Daha da endişe verici olan ise salgın sonrası oluşacak ekonomik tablo.Bakınız çok açık bir şekilde ifade ediyorum eğer gereken tedbirler alınmaz veya gecikirse ekonomik bir tsunami geliyor.

Şu an zaten büyük bir problem var, insanımız geçim sıkıntısı çekiyor.İşsizlik aldı başını gidiyor, zaten 4.5 milyon işsiz vardı şimdi işsizlik %20’lerin üzerine çıktı belki şu an 8-9 milyon işsiz var.

Şunu biliyoruz ki insanımız ihtiyacını karşılayacak bir gelire sahip değiller.Bundan dolayı biz iktidarı 14 maddelik bir tavsiye ile gelecek tehlikelere karşı uyardık.Şu anda bir numaralı meselemiz insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Bir evin faturalarının ödenmesi, gıdanın sağlanmasıdır. Biz en önemli konu olarak herkese 1000 lira verilmesini teklif etmiştik bunun herkese verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. İkinci önemli konu ise esnafımız, esnaf borçlarını faturalarını ödeyemiyor.

Şimdi bankalara gidin kredi alın diyorlar, tamam da bu kredi yüzde kaç faizle veriyorsunuz esnafımız ne zaman geri ödeyecek.Esnafımızın sırtına kredi ile yüklenen yük %9 muhterem arkadaşlarım dünyada faiz şu an %0 lar civarında.

Bu ne demek 6 ay sonra esnafımız %6-7 faizle borcunu ödemek zorunda kalacak esnaf borcunu ödeyemeyecektir. Üçüncü konu ise Türkiye’nin önemli kurumları borsada değer kaybederse bunları dışarıdan satın almak isterler. Buna kesinlikle fırsat verilmemelidir. Bunlar bizim milli değerlerimizdir.

Bunun yanı sıra tarım ve gıdanın bir numaralı meselemiz olduğunu söylemeden geçemem.

Şimdi çay mevsimi geldi çay toplanacak, yaklaşım 150 bin insan çalışması lazım. Bununla alakalı tedbirler muhakkak almalı, sadece çay değil yazlık ekim yapan her yerde çiftçiye mazot, tohumu, gübreyi destekle verilmelidir.

Gerekli tedbirler alınmazsa tarımda ithalata mecbur kalırız. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Çok daha küçük olan Avrupa ülkeleri bizim ihracatımızın on misli ihracat yapabiliyor.

Onlar bizden akıllı mı hayır! Onların iktidarları çiftçiyi ayakta tutuyorlar. İktidar bu dönemi bir fırsat bilip çiftçinin elini tutmalıdır.

MASKE MUAMMASI ÇÖZÜLMELİDİR

Burada bir hususu daha dile getirmek istiyorum. Mesaj geliyor maske alıyorsunuz, bana şu ana kadar hiç mesaj gelmedi. Ülkemizde hala maske alamayan, aldığı halde elindeki maskeler tükenen milyonlarca vatandaşımız var. Dün bir uçak dolusu yardım malzemesi Amerika’ya gönderildi.

Daha önce de İngiltere’ye, İtalya’ya, İspanya’ya da yardım malzemesi gönderdik. Ama iktidar diyor ki “bizi alkışlayın, bizimle gurur duyun, Amerika’ya bile yardım yapıyoruz”

Tamam sizinle gurur duyalım ama şu soruyu da soralım. Suriye’ye ne gönderdin, İdlib’e hangi yardımı yaptın? Şu anda İran ciddi bir ambargonun altında, Arakanda ki durum içler acısı, Filistin çok kötü durumda.

Biz kendi ihtiyaçlarımızı ve mağdur ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayamaz Batı’ya yardım ettik diye övünürsek bu boş bir tesellidir. Bizim şu an dünyaya hava atacak durumumuz kalmadı merkez bankası kaynakları tükendi!

Maske muamması bir an önce son bulmalı vatandaşımızın mağduriyeti giderilmelidir.