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TBMM çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Politika 23.06.2022, 02:58
TBMM çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre kararda, Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM’nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105’inci Birleşiminde karar verildiği belirtildi.

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