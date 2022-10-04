TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop resmi ziyaret kapsamında geldiği Malezya’da, Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyaret çerçevesinde dün akşam saatlerinde Malezya’ya geldi. Başkent Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı’nda Malezya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Dato Mohd Rashid Hasnon tarafından karşılanan Şentop, daha sonra temaslarına başladı. Şentop Kuala Lumpur’da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret ederek, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Yunus Emre Enstitüsü’nün dil ve kültürümüzü tanıtma ve yayma çalışmalarına dikkat çeken Şentop, "Bizim de vazifemiz sizlerin iş hacmini artırmak için önünüzü açmak. Burası dünyadaki Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Aynı zamanda çok stratejik bir bölge. Adalar, denizi bir zincir gibi kapatmış. Bütün geçişin kontrolü bakımından kavşak noktası. Çin ile ABD arasındaki gelişmeler için önemli bir bölge. Stratejik önemi itibarıyla da Türkiye’nin ilgi ve takip alanında olmak zorunda olan bir bölge. Buradaki kurumlarımız sizin hizmetinizde. İlişkileri güçlendirecek her türlü yardımı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın Malezya Büyükelçisi İrfan Davudov’un da toplantıya katılıp bir konuşma yapması üzerine Şentop, "Tek millet iki devlet sözü sadece bir slogandan ibaret değil. Dünyanın her yerinde Türkiye’nin bulunmadığı platformlarda Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizim adımıza konuşuyorlar. İki büyükelçimiz var burada. Zor bir dönemden geçtik. Planladığımız konularda sonuç alacağız. Bir çok insan konuyu Karabağ meselesi olarak biliyor ama Karabağ’ı bir kenara bırak. Hakimiyet alanı işgal altındaydı. MİNSK grubu oradaki o çözümsüzlük hadisesinin devam etmesini arzu ediyordu. Azerbaycan ne zaman ki kendi göbeğimizi kendimiz keselim dedi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Ermenistan’ı ziyaret etti. Nerede bir kriz bölgesi, kanamaya aday yara varsa Pelosi oraya gidiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı 28 yıldır gitmemiş oraya. Sorun çözülmüş, şimdi oraya desteğe gidiyor. Biz bölgede barış ve istikrarı savunuyoruz. İyi niyetimizi biz her zaman ifade ettik ve gösterdik. Karşı taraf da iyi niyetli olmalı" şeklinde konuştu.