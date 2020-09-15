TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, TÜRKMENİSTAN MECLİS BAŞKANI GÜLŞAT MAMMEDOVA İLE BİR VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşme talebi, parlamentolar arası ilişkileri geliştirme bağlamında Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova’dan geldi. İki ülke meclisleri arasındaki temasların artırılmasının karşılıklı olarak dile getirildiği görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mammedova’yı Türkiye’ye davet ederken Mammedova da en kısa zamanda Şentop’u Türkmenistan’da görmek istediklerini belirterek davette bulundu.
Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, Türkiye’nin Türkmenistan’daki enerji yatırımlarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Özellikle enerji sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesinin hem ikili, hem de bölgesel önemine işaret edildi.
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