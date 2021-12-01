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TBMM Başkanı Şentop, Polonya Devlet Başkanı Duda tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya’nın başkenti Varşova’da Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından kabul edildi. Şentop, "Belarus sınırında yaşanan krizde Polonya ile tam dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyorum" dedi.

Politika 01.12.2021, 20:39
TBMM Başkanı Şentop, Polonya Devlet Başkanı Duda tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya’nın başkenti Varşova’da Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından kabul edildi. Şentop, "Belarus sınırında yaşanan krizde Polonya ile tam dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya’nın başkenti Varşova’da temaslarını sürdürüyor. Şentop, temasları kapsamında Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından kabul edildi. Şentop, kabulde iki ülke ilişkilerinin 6 asra yayılan mazisinin, siyasi olduğu kadar beşeri bağlarının da temelini oluşturduğunu söyledi. "Tarihte ilişkileri bu kadar uzun soluklu ve yoğun olan çok fazla devlet yoktur" diyen TBMM Başkanı Şentop, "Köklü tarihe dayanan ilişkilerimizin son dönemde her alanda hızla gelişmekte olduğunu görmek sevindirici" ifadesini kullandı.

“2023 yılı başında bu düzeydeki ilk toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız"

İki ülke arasında tesis edilmesi öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin, iş birliğini daha da derinleştirilip çeşitlendirilmesine katkıda bulunacağını dile getiren Şentop, Türkiye ile Polonya arasında parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi ve ileriye dönük iş birliğinin çerçevesinin çizilmesi bağlamında temasların sürdürülmesinin yararlı olacağına inandığını söyledi.

Türkiye-Romanya-Polonya üçlü iş birliği sürecinin meclis başkanlarını da kapsayacak şekilde güçlendirilmesini desteklediklerini belirten Şentop, "Bu çerçevede 2023 yılı başında bu düzeydeki ilk toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

AB üyeliğinin Türkiye için halen stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Şentop, Polonya’nın bu konuda uzun süredir devam eden desteğini takdir ettiklerini kaydetti.

"İş birliğimizin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya hazırız"

İkili ticarette 10 milyar dolar ortak hedefine yakın bir gelecekte ulaşılacağını umut ettiğini dile getiren Şentop, "Bu amaçla, ekonomik iş birliğinin çeşitlendirilmesine ve başta savunma sanayi ve turizm alanlarında olmak üzere iş birliğimizin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya hazırız" dedi. "Belarus sınırında yaşanan krizde Polonya ile tam dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyorum" ifadesini kullanan Şentop, Belarus sınırı ile ilgili illegal göç krizinde Polonya ile aynı düşündüklerini ve Polonya’yı desteklediklerini söyledi.

"Türk SİHA’larının satın alınması önemli bir anlaşma"

Polonya Devlet Başkanı Duda da, "Ülkemize yaptığınız ziyaretle, ikili hukukumuzu ve ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile imzaladığımız Türk SİHA’larının satın alınması önemli bir anlaşma. NATO, savunma alanında ve SİHA’lar konusunda sağlanan mutabakat, güvenlik alanında atılan adımlar ve işbirliği ile ilerlemeye devam edecek" diye konuştu.

Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile birlikte Pilsudski Meydanı’ndaki Meçhul Asker Anıtı’na da çelenk bıraktı. Şentop, anıt özel defterini imzaladıktan sonra askeri geçiş törenini izledi.

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