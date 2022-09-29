TBMM Başkanı Şentop, Macaristan’da Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan temaslarını sürdürüyor. Şentop, başkent Budapeşte’de bulunan Türkiye ile Macaristan’ın iş birliğiyle restorasyonu yapılan Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti. Şentop yaptığı açıklamada, “Ecdadımızdan kalan manevi iklimi bizlere hissettiren bu türbe, iki ülke dostluğunun ve ortak tarihinin en kalıcı simgelerinden biri” dedi.