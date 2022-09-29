TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan temaslarını sürdürüyor. Şentop, başkent Budapeşte’de Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Şentop görüşmede, Macaristan ile samimi diyalog temelinde geliştirilen yakın ilişkilerin yeni hükümet döneminde de güçlendirilerek sürdürülmesi arzusunu dile getirdi. Şentop, Türkiye ile Macaristan arasında ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle 2024 yılında düzenlenmesi planlanan Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinliklerine verilen öneme işaret etti. Macaristan’ın Türkiye’nin AB üyelik sürecine ve Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündemin geliştirilmesine yönelik desteğini takdirle karşıladıklarını ifade eden TBMM Başkanı Şentop, “Türkiye’nin AB üyelik sürecinin önündeki siyasi engeller kaldırılmalı ve ilişkilerin önünü açacak somut adımlar ivedilikle atılmalıdır” dedi.

Şentop, Macaristan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) çalışmalarına etkin katılımını ve üye ülkelerle iş birliğinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

“FETÖ iltisaklı okulların faaliyetlerinin sonlandırılması yönündeki taahhüdünüzü memnuniyetle karşıladık”

Şentop, FETÖ terör örgütünün halen Macaristan’da varlığını sürdürüyor olmasının üzüntü verici olduğunu belirttiği konuşmasında, “Geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda FETÖ iltisaklı okulların faaliyetlerinin sonlandırılması yönündeki taahhüdünüzü memnuniyetle karşıladık” dedi. Şentop, okulların devredilmesinin bu okullarda öğrenim gören öğrenci ve velilerin muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesini de sağlayacağını söyledi. Türkiye ile Macaristan’ın güvenlik ve düzensiz göç alanında örnek bir iş birliği sergilediğini de ifade eden Şentop, söz konusu iş birliğinin insan kaçakçılığının önlenmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılmasına önemli katkı sağladığını bildirdi.

Ukrayna-Rusya savaşına değinen Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin savaşın başından beri Ukrayna’ya sunduğu siyasi, insani, teknik yardımları devam ettirdiğini vurguladı. Şentop, söz konusu savaşın enerji piyasalarındaki yol açtığı çalkantının devam ettiğini vurgulayarak, “Enerji arz güvenliğinin sağlanması için stratejik akılla hareket etmeye ihtiyaç vardır. Macaristan’ın enerji güvenliği bağlamındaki endişelerini anlıyoruz. Biz, kendi enerji güvenliğimizi gözeterek Avrupa doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlamaya hazırız. Türkiye zaten Avrupa’nın enerji güvenliğine net katkı sağlamaktadır. Güney Gaz Koridoru bunun en somut örneğidir. Bu koridorun ilave gaz tedariki durumunda kapasitesi genişletilebilir” dedi.

Şentop, AB ve Türkiye arasında yüksek düzeyli enerji diyaloğunun stratejik bir gereklilik olduğunu kaydederek, “Bu diyaloğun tekrar canlandırılmasına ihtiyaç vardır. Buna destek vermenizi bekliyoruz” diye konuştu.