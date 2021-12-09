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TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB İcra Komitesi’nin 46. toplantısında konuştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Kongre Merkezi’nde, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı 16. Oturumu kapsamında, İSİPAB İcra Komitesi’nin 46. toplantısında konuştu.
Politika 09.12.2021, 11:11
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Kongre Merkezi’nde, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı 16. Oturumu kapsamında, İSİPAB İcra Komitesi’nin 46. toplantısında konuştu.