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Bakan Varank, Ford Otosan’ın Kocaeli’deki yeni yatırım çalışmalarını yerinde inceledi ve elektrikli araç yatırımlarını çalışanlardan dinledi
TBMM Başkanı Şentop: "Bugüne kadar 142 milletvekiline vaka tespiti yapıldı. Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3."
TBMM Başkanı Şentop: "Bugüne kadar 142 milletvekiline vaka tespiti yapıldı. Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3."
Politika 20.01.2021, 11:08
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TBMM Başkanı Şentop: "Bugüne kadar 142 milletvekiline vaka tespiti yapıldı. Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3."