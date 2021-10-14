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Tayvan’ın Kaohsiung kentinde bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Tayvan’ın Kaohsiung kentinde bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Politika 14.10.2021, 09:10
Tayvan’ın Kaohsiung kentinde bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Tayvan’ın Kaohsiung kentinde bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

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