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Tanzanya Büyükelçisi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed’i kabul etti.
Politika 01.12.2021, 17:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Büyükelçi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Mohamed’in ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile kabul sona erdi.