Taliban lideri Akhundzade’den "kadın haklarının korunmasına" ilişkin kararname

Afganistan’da Taliban lideri Hibatullah Akhundzade, kadınların kendi rızaları dışında evliliğe zorlanamamaları ve diğer haklarının korunmasına ilişkin bir kararname yayımladı.

Taliban’ın dini lideri Hibatullah Akhundzade, kadınların haklarının korunmasıyla ilgili bir kararname yayımladı. Kararnamede evlilik sırasında kadının rızasının şart olduğu ve hiç kimsenin kadınları zorlama veya baskı yoluyla evliliğe zorlayamayacağı ifade edildi. Kararnamede, "Kadın asil ve özgür bir insandır, kimse onu barış karşılığında ve/veya düşmanlığı sona erdirmek karşılığında kimseye veremez" denildi.

Hiç kimsenin, akrabaları da dahil olmak üzere dul bir kadınla zorla evlenemeyeceği ve dul kadının evlenme veya geleceğini seçme hakkına sahip olduğu belirtildi. Dul kadının kocasının, çocuklarının, babasının ve akrabalarının mülkünde miras hakkı ve sabit paya sahip olduğu ve hiç kimsenin dul bir kadını hakkından mahrum bırakamayacağı kaydedildi.

Bilgi ve Kültür Bakanlığına kadın haklarıyla ilgili makaleler yayınlama talimatı veren Taliban lideri Akhundzade, ilgili makamlara kararnamenin uygun şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Akhundzade, vali ve kaymakamları da kararnamenin uygulanmasında ilgili bakanlıklar ve Yargıtay ile kapsamlı iş birliği yapmaya çağırdı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de yaptığı açıklamada, "İlgili tüm örgütleri ve kişileri kadın haklarını gözetmek için ciddi adımlar atmaya yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.