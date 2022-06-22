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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı. Prens Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı. Prens Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşmesi bekleniyor.

Politika 22.06.2022, 16:27
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı. Prens Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı. Prens Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşmesi bekleniyor.

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