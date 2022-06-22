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Konya’da 4 Ocak 2022 tarihinde kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı. Prens Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşmesi bekleniyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı. Prens Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşmesi bekleniyor.
Politika 22.06.2022, 16:27
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı. Prens Selman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşmesi bekleniyor.