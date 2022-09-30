Rusya’nın Ukrayna’daki 4 bölgeyi kendi topraklarına katmasına ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO müttefikleri bu toprakların hiçbirini Rusya’nın bir parçası olarak tanımıyor ve tanımayacak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’nın 4 bölgesindeki toprakları ele geçirmesini kınayarak, bu bölgelerin Rusya’ya dahil edilmesinin kabul edilmeyeceğini söyledi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Ukrayna topraklarının yüzde 15’i Rusya tarafından yasadışı bir şekilde ele geçirildi. Sahte referandumlar yapıldı ve uluslararası hukuk tamamen ihlal edildi. NATO müttefikleri bu toprakların hiçbirini Rusya’nın bir parçası olarak tanımıyor ve tanımayacak. Tüm devletleri, Rusya’nın bu Ukrayna topraklarını ele geçirmeye yönelik girişimlerini reddetmeye çağırıyoruz. Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya Ukrayna’nındır" dedi.

Rusya’nın işgalci eylemlerine karşı NATO’nun Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Stoltenberg, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı acımasız saldırganlık savaşı devam ediyor, ancak bu Ukrayna’yı destekleme taahhüdümüzü değiştirmeyecek. NATO çatışmanın tarafı değildir ancak her NATO müttefikini savunmak ve toprakların her bir karışını korumak için kararlıyız. NATO, Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yeniden teyit ediyor. Rusya’nın saldırganlığına karşı kendisini savunmaya devam eden Ukrayna’ya destek sağlamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın NATO’ya başvurması konusunda, Avrupa’daki her demokrasinin NATO üyeliğine başvurma hakkı olduğunu söyleyen Stoltenberg, "NATO’nun kapısı açıktır. Oturum üyeliği, elbette 30 müttefik tarafından ele alınmalıdır. Şimdi odak noktamız, Ukrayna’nın acımasız Rus işgaline karşı kendisini savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna’ya acil destek sağlamaktır" dedi.

"Rusya savaşı bırakırsa barış olacak"

Rusya’nın savaşı başlattığı gibi savaşı sona erdirme sorumluluğu olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Başkan Putin’i savaşı sona erdirmeye çağırıyoruz. Putin, savaşı başlatmaktan sorumlu olduğu gibi savaşı bitirmekten de sorumludur. Çünkü Rusya savaşmayı bırakırsa barış olacak. Ukraynalılar savaşmayı bırakırsa, Ukrayna bağımsız bir ulus olarak olmaktan çıkacak. Avrupa’da bağımsız egemen bir ulus olarak varlığı sona erecektir. Putin’in amacı bizi Ukrayna’yı desteklemekten caydırmak ama bunu başaramayacak" dedi.

"Ukrayna topraklarını geri alabilir"

Ukrayna’nın şu anda Rusya’nın işgali altında olan topraklarını geri alabileceğini söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna’nın elbette Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen topraklarını geri alma hakkı var. Bu yüzden onları destekliyoruz. Böylece kendilerini savunabilirler ama aynı zamanda bölge topraklarını özgürleştirmeye devam edebilirler. Rusya, nükleer savaşın asla kazanılamayacağını ve asla bu şekilde savaşılmaması gerektiğini anlamalıdır. Ve eğer nükleer silah kullanırlarsa, bunun Rusya için ciddi sonuçları olacaktır. Bu Rusya’ya çok açık bir şekilde iletildi" dedi.

Stoltenberg North Stream (Kuzey Akım) 1’e karşı sabotaj konusunda ise, "Gerçekleri ortaya çıkarmak ve bu saldırıların arkasında kimlerin olduğunu belirlemek için devam eden soruşturma çabalarını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Savaşı Rusya kazanırsa dünya daha tehlikeli olacak"

NATO’daki konuşması boyunca NATO’nun Ukrayna’yı desteklediğini yineleyen Stoltenberg, "Yapmamız gereken şey değişmedi, Ukrayna’yı destekleyeceğiz. Çünkü Putin’in Ukrayna’da kazanmasına izin verirsek, bu Ukrayna için felaket olur bizim için ise çok tehlikeli olur. Putin’in ceza almadan askeri güç kullanabileceği ve başka toprakları işgal edebileceğini göreceği bir dünyada sadece Ukrayna değil, aynı zamanda diğer NATO üyeleri ve müttefikleri için daha tehlikeli bir dünya ortaya çıkacaktır" dedi.