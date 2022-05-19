Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: “(İsveç ve Finlandiya’nın) Düşmanlarımıza verdiği bu destek hiçbir şekilde kabul edilemez”
Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden’ın ‘Türkiye’yi ikna ederiz’ ifadesi) Mesela Türkiye’nin ikna edilmesi değildir. Herhangi bir devlet başkanı Türkiye’nin ikna edilmesinden bahsediyorsa mesela Türkiye’nin ikna edilmesi gibisinden bir denklem içine alın
Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden’ın ‘Türkiye’yi ikna ederiz’ ifadesi) Mesela Türkiye’nin ikna edilmesi değildir. Herhangi bir devlet başkanı Türkiye’nin ikna edilmesinden bahsediyorsa mesela Türkiye’nin ikna edilmesi gibisinden bir denklem içine alınamaz. Mesele yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir."
Politika 19.05.2022, 16:32
Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden’ın ‘Türkiye’yi ikna ederiz’ ifadesi) Mesela Türkiye’nin ikna edilmesi değildir. Herhangi bir devlet başkanı Türkiye’nin ikna edilmesinden bahsediyorsa mesela Türkiye’nin ikna edilmesi gibisinden bir denklem içine alınamaz. Mesele yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir."