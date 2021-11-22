Soylu’dan, Özkoç’a: "Ben gülmüyorum"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışma çıktı.

Komisyonda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi görüşülüyor.

Bakan Soylu sunumu esnasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a ‘Ben gülmüyorum. Sürekli gülerek bakmayın. El hareketinde bulunma. HDP’ye her evden oy istediniz’ sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Soylu’ya CHP ve HDP milletvekilleri tepki gösterdiler. Tartışmanın uzaması sebebiyle Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi.