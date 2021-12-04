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Sındırgı’da toplu açılışa katılan Binali Yıldırım’dan yol müjdesi

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde toplu açılış törenine katıldı, Simav yolu için ise müjde verdi.

Politika 04.12.2021, 02:01
Sındırgı’da toplu açılışa katılan Binali Yıldırım’dan yol müjdesi

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde toplu açılış törenine katıldı, Simav yolu için ise müjde verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Balıkesir ziyaretleri kapsamında Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. KOCAHAN Projesi kapsamında yapılan 18 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu, 5000 konut Jeotermal Isıtmanın ve iki termal suyun buluşturulacağı 2.Bölge Isı Merkezi, Atatürk Stadyumu UEFA standardında suni çim saha açılışını gerçekleştiren Binali Yıldırım Sındırgı halkının yoğun ilgisi ile karşılaştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım Atlı Cirit ve mehteran ekibi karşıladı. Binlerce vatandaş da coşkulu bir şekilde Yıldırım’a eşlik etti. Açılış konuşmasını yapan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş Sındırgılılar için Binali Yıldırım’ın yerinin apayrı olduğunu belirterek açılışı yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Kertil Yolu Tamam, Simav Yolu Siparişi Alındı

2015 yılında Sındırgı çevre yolu temel atma töreni ve bir dizi programlar gerçekleştirmek üzere Sındırgı ilçesine gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Sındırgı - Akhisar yolunun sözünü vermiş ve bakanlığı döneminde de yolun ihalesini yaparak çalışmalarını başlatmıştı.

Akhisar yolu için teşekkürlerini ileten Sındırgılı muhtarlar açtıkları pankartla Simav yolunun yapılmasını istedi. Yıldırım ise esprili bir dille sipariş alındı dedi.

Yıldırım konuşmasında “ Değerli kardeşlerim Ekrem, soyadı Yavaş ama Yıldırım gibi çalışıyor. Bakan olduğum zaman bizim Hüseyin Çelik vardı. Milli Eğitim Bakanı. Bana takılırdı. Konuşma yaparken salona siz Binali abiye bakmayın kendi yavaş konuşur ama soyadı gibi iş yapar derdi. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır milletimizin emrinde dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. İnşallah bundan sonrada aynı azimle çalışacağız. Milletimizin duası ve desteği arkamızda olduğu sürece proje yapmaya gayret edeceğiz. Başkan da maşallah Sındırgı için bütün imkânları zorluyor. Her kapıyı çalıyor, herkesi seferber ediyor. Helal olsun böyle olmak lazım yapmak lazım. Ağlamayana meme yok derler. Bizi de geldik böyle ağırladı bir gün. Bir çevre yolu bir başka yol, Balıkesir Sındırgı yolu sırtımıza sardı. Olsun bugün bak yeni sipariş var orada. Sındırgı Akhisar yolu tamam, Simav yolunun müjdesini bekliyoruz. Rahmetli Özal. Allah rahmet eylesin bu ülkeye güzel hizmetleri var. Bir sözünü hiç unutmam. Yapılan işler çikolataya benzer. Yenilir yutulur, unutulur, yenisi beklenir. Burada unutulmadığını görüyoruz. Yapılanı da söylüyorlar. Yenisini de sipariş ediyorlar. İşte Sındırgı’nın farkı bu.” Dedi.

Yapılanlar Daha Fazla Ama Biz Açılışları Kısa Kestik

Sındırgı’da yapılan hizmetlerin daha fazla olduğunu açılışa hemen hemen hazır olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım “ Bugün üç ayrı projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bir okul, jeotermal yatırımlar ve top sahası. Stadyum mu diyorlar. Ama Türkçesi top sahası. Gerçi top sahasından da öte gençlik merkezi var, yüzme havuzu var, sahası var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Yıldırım bölünmüş yolların trafikteki önemine değinerek, yapılan yollar sayesinde 12 bin 500 vatandaşın hayatının kurtulduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım’a Sındırgı’nın Dünyaca ünlü Yağcıbedir halısı hediye edildi.

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