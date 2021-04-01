Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Pişman ederim

Şentop, kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilmesinin ardından AKP ve MHP'den gelen itirazlar dolayısıyla Meclis Başkanlık Divanı’nın toplanmasına ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de güvenlik soruşturması teklifinin reddedilmesi ve devamındaki tartışmalarla ilgili Şentop'u eleştirmiş, "Meclis Başkanı’nı Cumhur İttifakı’nın arzuhalcisi haline dönmüş durumdadır" ifadelerini kullanmıştı. Özel yaptığı açıklamada, Şentop'un tartışmalı oylama sırasında oturumu yönetmek için salona geldiğini belirterek, “Meclis Başkanı’nı Cumhur İttifakı’nın arzuhalcisi haline dönmüş durumdadır. Koşa koşa geldi, boncuk boncuk terlemiş. Vatandaşlar karar versin. İki takım maç yapıyor, golü atıyor bir takım, hakem golü veriyor, yüksek hakem geliyor, ‘çıkar formayı ben giyeceğim, ben yöneteceğim’ diyor" ifadelerini kullandı.

Şentop, Özel'in açıklamalarına yanıt verdi. Şentop, kendisine yönelik eleştiriler üzerine şunları söyledi:

"Evet ben bir sıkıntı olduğunu fark ettiğim anda koşa koşa giderim, görevimin gereğini de yaparım. Fakat bu mecliste insanların konuşmalarıyla, fiziki durumlarıyla ilgili olarak en son değerlendirme yapıp espri yapacak kişi o arkadaşımızdır. Kendisini konuşurken bir aynaya bakmasını öneriyorum bu dediğimin ne anlama geldiğini anlaması için. Bunlar hoş şeyler değil. Fikirlerimizi tartışalım ama birbirimizin halleriyle ilgili oturumlar yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan arkadaşımız kendisidir. Ben Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi de ifade etmek isterim. Pişman ederim"

AKP’nin tüm itirazlara ve AYM'nin daha önce iki kez verdiği iptal kararına rağmen 5. kez Meclise getirdiği "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi" muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.