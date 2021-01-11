Şehit ailelerine ve korona yüzünden ölen sağlıkçılara ücretsiz mezar yeri

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen maddelerin karara bağlanmasının ardından korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ve şehit ailelerine mezar yerleri ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 yılı Ocak ayı ilk toplantısı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda 4’ü gündem dışı olmak üzere toplam 57 gündem maddesi görüşüldü. Sayıştay denetim raporunun okunması maddesi ile denetim komisyonu seçimi maddesi hariç diğer 55 maddenin tamamı daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Şehit ailelerine ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personellerine mezar yeri ücretsiz

Komisyona havale edilen maddeler içerisinde yer alan, “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında meftun bulunan şehidin anne ve babasının vefat etmesi durumunda ücretsiz mezar yeri teklifi” maddesi ile “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın pandemi dönemi sürecinde yeni tip korona virüsü hatalığından dolayı vefat eden sağlık personeline Derecik, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında ücretsiz mezar yeri tahsisi teklifi” maddeleri oybirliği ile kabul edilerek, komisyona havale edildi. Söz konusu maddeler diğer 53 madde ile birlikte komisyonda görüşülüp, karara bağlanmak üzere meclisin onayına sunulacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, komisyon toplantısının ardından Cuma saat 14.00’te toplanarak, komisyondan meclise havale edilen maddeleri ele alacak.