Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a ateşkes çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya yönelik yapılan açıklamada, sorunların çözümüne yönelik geçtiğimiz yıllarda imzalanan anlaşmalara uyma çağrısı yapılarak, "Rusya’nın arabuluculuğu sonucunda varılan anlaşmaların eksiksiz olarak uygulanmasını bekliyoruz. Tarafları Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü anlaşmalar uyarınca durumun daha fazla tırmanmasından kaçınmaya, itidalli davranmaya ve ateşkese kesinlikle uymaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalara birçok ülkeden diyalog ve ateşkes çağrısı gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın bölgedeki sorunun çözümüne yönelik Rusya’dan resmi yardım talebinde bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, "Bakü ve Erivan ile yakın temas halindeyiz. Ermenistan yönetiminden mevcut ikili anlaşmalar uyarınca Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) aracılığıyla durumun çözülmesine yardımcı olma talebiyle bir çağrı aldık" denildi.

"Rusya’nın arabuluculuğu sonucunda varılan anlaşmaların eksiksiz olarak uygulanmasını bekliyoruz"

Açıklamada ayrıca Karabağ’da çatışmaların sonlandırılmasına yönelik daha önce Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşmaya uyulma çağrısı yapılarak, "13 Eylül’de Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirli bölgelerinde durumun keskin bir şekilde kötüleşmesi konusunda son derece endişeliyiz. 13 Eylül Moskova saatiyle 09.00’dan itibaren ateşkes konusunda, Rusya’nın arabuluculuğu sonucunda varılan anlaşmanın eksiksiz olarak uygulanmasını bekliyoruz. Tarafları Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü anlaşmalara uygun olarak durumun daha fazla tırmanmasından kaçınmaya, itidalli davranmaya ve ateşkese kesinlikle uymaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Sorunun çözümünde diplomatik yolların kullanılması gerektiği vurgulanarak, "Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tüm anlaşmazlıkların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği fikrinden hareket etmeye devam ediyor" denildi.