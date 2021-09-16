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Rusya’da S-500 hava savunma sistemlerinin orduya teslimatı başladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna teslimatının başladığını açıkladı.

Politika 16.09.2021, 15:50
Rusya’da S-500 hava savunma sistemlerinin orduya teslimatı başladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna teslimatının başladığını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov bir forumda yaptığı açıklamada, en son geliştirilen S-500 hava savunma sisteminin Rus birliklere teslimatının başladığını ifade etti. Borisov, "Çok yakın zamana kadar Rusya, sistemin testlerini tamamladı ve ilk partisini teslim etmeye başladı" dedi.

Savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen ve Prometheus olarak adlandırılan S-500 hava savunma sistemi, uzun ve orta menzilli balistik füzelerin yanı sıra savaş uçaklarını engellemek için tasarlandı.

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