Rusya Federasyon Konseyi’nden ilhak edilen 4 bölgenin Rusya’ya katılımına onay

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Ukrayna’dan ilhak edilen 4 bölgenin Rusya topraklarına katılımıyla ilgili taslak öneriyi onayladı.

Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rus topraklarına katılımına yönelik referandum gerçekleştirilmiş ve oy çoğunluğu ile Rusya’ya katılma kararı alınmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 30 Eylül’de imzaladığı kararnamenin ardından dün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edilen taslak öneri bugün de Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde değerlendirildi. İlhak kararının son aşaması olan Federasyon Konseyi değerlendirmesinde de Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rus topraklarına katılımı resmen kabul edildi. Kararda, bölge toprakları Rusya Federasyonu devlet toprakları olarak nitelendirildi. Mali geçiş döneminin 1 Ocak 2026’ya kadar tamamlanması ön görülürken, bölge sınırlarının kararın kabul tarihinde belirlenen sınırlar olarak kalacağı ifade edildi.

Yemin şartıyla Rusya vatandaşı olunacak

Yeni karara göre, bölge sakinlerinin çalışma, eğitim, sosyal, sağlık ve emeklilik gibi tüm hakları Rusya Federasyonu tarafından güvence altına alınacak. Bölgedeki özel ve tüzel mülklerin Rusya Federasyonu kayıtlarına geçmesi için ise 1 Ocak 2028 tarihine kadar çalışmalar tamamlanacak. Bölge sakinlerinin Rusya Federasyonu vatandaşı olabileceğinin de belirtildiği kararda, "Rusya’nın yeni topraklarında ikamet eden ve daha önce bu topraklarda yaşayıp Rusya’ya göç edenler, başvuruda bulunarak yemin etmeleri şartıyla Rusya Federasyonu vatandaşı olabilecek" ifadesi yer aldı.

Öte yandan, 1 Ocak 2023 tarihine kadar bölgelerin idari ve hukuki süreçlerinin geçici organlar tarafından sağlanacağı ve Rusya Federasyonu’nun yerleşik resmi kurumları tarafından sürdürüleceği belirtildi. Bölge il ve ilçe sınırlarının 6 aylık bir çalışmadan sonra belirleneceği ifade edilirken, "6 ay içinde bölgelerde il ve ilçelerin oluşturulması, belediyelerin sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir" denildi.

Rus rublesi kullanılacak

Bölgede kullanılan Ukrayna grivnasının 31 Aralık 2022 tarihine kadar dolaşımda olacağı daha sonra ise Rus rublesinin geçerli olacağı belirtilirken, "Ruble, yeni kuruluşların topraklarında para birimi olacaktır. Ukrayna grivnasının dolaşımına 31 Aralık 2022’ye kadar izin verilecek" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan, onaylanan kararda bölge güvenliğinin artık Rus ordusu tarafından sağlanacağı da ilan edilerek, "Silahlı kuvvetler, askeri oluşumlar ve bugüne kadar yeni konularda oluşturulan özel organların Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine, diğer birliklere ve askeri oluşumlara dahil edilmesi önerilmektedir" maddesi yer aldı. Ayrıca Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili alınacak kararların da Rusya Devlet Başkanlığı ve Rus hükümeti tarafından belirleneceğinin altı çizildi.

Federasyon Konseyi’nin onayladığı kararın resmi ilanından sonra ilhak edilen 4 bölge resmen Rusya Federasyonu toprağı olarak görülecek ve kabul edilen maddelerin uygulanmasına başlanacak.