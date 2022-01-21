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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, Ukrayna meselesine özel ilgi gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Avrupa’nın güvenliği konusu Ukrayna meselesine indirgenmemeli."
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, Ukrayna meselesine özel ilgi gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Avrupa’nın güvenliği konusu Ukrayna meselesine indirgenmemeli."
Politika 21.01.2022, 15:17
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, Ukrayna meselesine özel ilgi gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Avrupa’nın güvenliği konusu Ukrayna meselesine indirgenmemeli."