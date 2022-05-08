Rusya Büyükelçiliği’nde “Zafer Günü” kutlandı

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği, 9 Mayıs 1945 tarihinde Nazi Almanyası’na karşı kazanılan zaferin kutlandığı Zafer Günü dolayısıyla tören düzenledi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Zafer Günü dolayısıyla Rus Evi Ankara’da bir tören düzenlendi. Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un da katıldığı törende Zafer Sancağı göndere çekildi ve sonrasında fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov, “Bahsi geçen sancaklardan, kızıl bayraklardan bir tanesi şanlı Türk bayrağıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı sonrası son derece önemli ve büyük bir mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’ni silah arkadaşları ile beraber bağımsızlığa kavuşturduğu mücadelenin bir sembolü olarak şanlı Türk bayrağı bugün gönderdedir. İkinci kızıl bayrak ise muzaffer Kızıl Ordu askerlerinin, Sovyet askerlerinin Nazi rejiminin başkenti Berlin’de 1945 yılının mayıs ayının hemen başında göndere çekmiş olduğu Kızıl Ordu’nun zafer sancağıdır. Bu sebepten dolayı bizim halklarımız için, kardeş ve dost Türk ve Rus halkları için bu iki kızıl sancak zaferin ve kutlu mücadelenin birer sembolüdür. Elbette hepinizin malumudur ki kızıl renk sadece zaferi değil, maalesef bu kutlu mücadelelerde vermiş olduğumuz şehitlerimizin aziz kanlarını da sembolize ediyor. Bugün kutlu zaferlerimizi yad ederken bu zaferleri bize armağan eden atalarımızı da unutmamalıyız elbette” ifadelerini kullandı.