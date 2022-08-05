Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye’ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi.