banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
Palyaçolu Yaz Kur’an kursu şenliği
Palyaçolu Yaz Kur’an kursu şenliği
Kayseri’de toplu taşımaya zam
Kayseri’de toplu taşımaya zam
Su parası toplanmayınca köy susuz kaldı
Su parası toplanmayınca köy susuz kaldı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye’ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye’ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi.

Politika 05.08.2022, 20:05
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye’ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye’ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık