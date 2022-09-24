QUAD ülkelerinden kapsamlı BM reformu için iş birliği kararı

QUAD ülkelerinin dışişleri bakanları Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir BM reformu için iş birliği yapma konusunda anlaştı.

QUAD olarak bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ittifakını oluşturan Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan’ın dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılmak üzere bulundukları ABD’nin New York kentinde bir araya geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın gerçekleştirdiği 4’lü zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada, bakanların "özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonunu ilerletmek için çok taraflı işbirliğini derinleştirme" konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi. "Denizlerdeki uluslararası hukuk, barış ve güvenlik, Hint-Pasifik’in gelişiminin ve refahının temelini oluşturur" denilen açıklamada, QUAD ülkelerinin

"Statükoyu değiştirmeye veya bölgedeki gerilimi artırmaya yönelik her türlü tek taraflı eyleme şiddetle karşı çıktığı" vurgulandı. Açıklamada QUAD’ın "BM Güvenlik Konseyi’nin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir BM reformu gündemini ilerletmede anlaştığı" kaydedildi. Toplantıda, "Uluslararası ve çok taraflı sistemi tek taraflı olarak yıkma girişimlerinin BM’de dahil olmak üzere ele alınması ihtiyacının altının çizildiği" ifade edildi.

Çin’e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık

QUAD olarak da bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD), Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan arasında 2007’de başlatılan ve 2017’de dörtlü bir ittifak halini alan Çin’e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık olarak tanımlanıyor.