Putin: "Dışişleri Bakanlığından gübre tedariki çözümünde BM temsilcileriyle çalışmasını rica ediyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile yaptığı toplantıda, "Dışişleri Bakanlığından gübre tedariki çözümünde BM temsilcileriyle çalışmasını rica ediyorum" dedi.

Türkiye’nin arabuluculuğunda Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması ile ilgili geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının süresi önümüzdeki Ekim ayında sona erecek. Rusya’nın bu anlaşmayı uzatıp uzatmayacağı konusu akıllarda soru işareti bırakırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin anlaşmaya göre Rus tahılının da Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaşması gerektiğini ancak batılı ülkeler tarafından engeller konulduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna tahılının zengin ülkelere ulaştırıldığını ancak yoksul ülkelere gemilerin gitmediğinden yakınan Putin, bugün Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu konuları ele aldı. Toplantıya, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Başkanlık İcra Dairesi Başkanı Anton Vaino, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Dış İstihbarat Direktörü Sergey Naryshkin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.

"İhtiyaç fazlası potasyum gübrelerinin gelişmekte olan ülkelere gönderilmesine hazırız"

Önceki gün bir forumda yoksul ülkelere tahıl sevkiyatının gerçekleşmediğini söyleyerek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a talimatlar veren Putin, "Anlaşmanın aksine yoksul ülkelere çok az tahıl sevkiyatı yapılıyor. Yani bu ülkelere 60 bin ton ürün gönderiliyor. Bu toplam sevkiyatın yüzde 3’ü" dedi.

Bu konuyu Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, önümüzdeki Ekim ayında tahıl anlaşmasının uzatılması yönündeki görüşmelerde dikkate alması gerektiğini ifade eden Putin, "Avrupa Komisyonu’nun, Rus gübrelerinin tedariğinin önündeki engeli ve yaptırımları kaldırdığını biliyoruz ayrıca bu tür kararları kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak 10 Ağustos’ta Avrupa Komisyonu bu konuda bir açıklama yaptı. Bu gübreleri sadece AB ülkelerinin satın alabildiği ortaya çıktı. Gübrelerimizin, Belarus’taki Avrupa limanlarından gelişmekte olan Asya, Afrika ve Latin Amerika pazarlarına tedarik edilmesi hala yasak ve imkansız. Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki ortaklarımıza karşı ayrımcılık yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan genel olarak ortaklarla bu tür sorunların çözümünde taraf olan Birleşmiş Milletler’den temsilcilerle çalışmasını rica ediyorum" diye konuştu. Aynı zamanda batılı ülkelerin ambargoları nedeniyle Avrupa limanlarında fazla miktarda gübre biriktiğini hatırlatan ve yoksul ülkelere ücretsiz gübre desteği sunabileceklerinden bahseden Putin, "Üreticilerimiz ile birlikte Avrupa limanlarındaki ihtiyaç fazlası potasyum gübrelerinin gelişmekte olan ülkelere gönderilmesine hazırız. Dışişleri Bakanlığı’ndan bu konuda da çalışmasını rica ediyorum" dedi.