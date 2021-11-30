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Putin: "2024’teki seçimlere adaylık konusunda henüz karar vermedim"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde 2024 yılında yapılması planlanan seçimlerde tekrar aday olup olmayacağı konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

Politika 30.11.2021, 18:26
Putin: "2024’teki seçimlere adaylık konusunda henüz karar vermedim"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde 2024 yılında yapılması planlanan seçimlerde tekrar aday olup olmayacağı konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, VTB Capital Bankasının "Rusya Çağırıyor" başlıklı forumuna telekonferans yoluyla katıldı. Rusya’daki ekonomik durum, korona virüs salgını ve bölgesel konularla ilgili görüşlerini aktaran Putin, 2024 yılında Rusya’da yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili soruyu da yanıtladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin, Joe Biden’ın bir sonraki ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklamasını değerlendiren Putin, "Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi. Yine aynı yılda Rusya’daki seçimlerde aday olup olmayacağı ile ilgili soruya cevap veren Putin, "Gelecekten ne istersiniz? Vaat ettiğiniz, ülkenizin kalkınması için koyduğunuz hedefleri uygulamak istersiniz. Genç, yetenekli ve vatansever gençlerin siyaset, ekonomi, iş dünyası ve sanat gibi birçok alanda olmasını isterim. Rusya’nın geleceğinde böyle bir sorun olacağına dair kaygım yok. Planlarıma gelince, buradaki püf nokta Anayasaya göre yeni dönemde seçimlere katılma hakkım var. Buna henüz karar vermedim" ifadelerini kullandı.

"Batılı ülkeler Afganistan’dan ders çıkarmadı"

Afganistan’da yaşanan sürece dair isim vermeden başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri eleştiren Putin, “Bir yandan birçok ortağımızın ’Evet, yanıldık, Afganistan’da bu politikaları sürdürmek mümkün değildi’ dediğini görüyoruz. Ama dünyanın diğer bölgelerinde de bu şekilde davranmaya devam ediyorlar. Ne yazık ki bu zor Afganistan örneğinden hiç ders çıkarmıyorlar" dedi. Afganistan’daki geçiş sürecinde ülkeye destek olunması gerektiğini savunan Putin öncelikle Afganistan’a ait bloke edilen paraların serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek, "Afgan halkına yardım etmek gerekiyor, en azından ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin bankalarında tutulan Afgan parasının blokesini kaldırmak gerekiyor" diyerek net mesaj verdi.

Omicron mutasyonuna karşı hükümete talimat verdi

Korona virüsün dünyayı tedirgin eden Omicron mutasyonuyla ilgili hükümete talimat verdiğini söyleyen Putin, "Hükümetten bir hafta içinde yeni korona virüs mutasyonunun yayılma riskleriyle ilgili güncel bir eylem planı hazırlamasını rica ediyorum. Ekonomi yavaş yavaş toparlanıyor, ancak bu toparlanmanın temposu soru işareti oluşturuyor. Bunun nedeni herkes tarafından iyi biliniyor, yeni bir korona virüs mutasyonunun neden olduğu yeni hastalık dalgası. Bu yüzden tüm dünyadaki hükümetler yeniden kısıtlamalara başvurmak zorunda kalıyor" dedi. Putin, "Korona virüsteki her türlü değişikliğe hazırlıklı olmalıyız. Her şeyden önce testlerin ve aşıların etkinliğini sürekli olarak izlememiz, enfeksiyonun yayılmasını azaltmak için net algoritmalar kullanmamız gerekir. İlaç, oksijen, yedek yatak kapasitesi ve en etkili tedavi protokolleri de dahil sağlık sisteminin en üst düzeyde hazır tutulması önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Rusya’daki ekonomik duruma değindi

Putin, Rusya’nın ekonomisine dair yaptığı konuşmada ülkesindeki işsizlik oranında düşüş olduğunu işaret ederek, "Eylülde işsizlik seviyesi yüzde 4.3’e düştü. Bu, salgın öncesi seviye demek. Bugün Rusya’da işgücü piyasasının tamamen toparlandığını söyleyebiliriz. Henüz bu, dünyanın tüm önde gelen ekonomilerinde gerçekleşmedi" dedi. Korona virüs salgını nedeniyle global ekonomik krizde stratejik ekonomik politika doğrultusunda normalleşen ilk ülke olduklarını savunan Putin, "Stratejik görevimiz, Rusya ekonomisindeki pozitif eğilimleri desteklemek ve pekiştirmek, sürdürülebilir uzun vadeli kalkınmasını sağlamak veya uzmanların dediği gibi ekonomik büyümenin potansiyel temposunu artırmak. Bu doğrultuda salgın döneminde stratejik ekonomik program dahilinde normalleşmeyi sağlayan ilk ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya’da 2022’den itibaren deniz tabanlı hipersonik silahlar faaliyete geçecek

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Ekim ayında ve dün, Beyaz Deniz’de "Zirkon" hipersonik füze testlerinin yapıldığını hatırlatan Putin, 2022’den itibaren Rus donanmasının bu füzelerle donatılacağını belirterek, "Hala test ediyoruz ve başarılı sonuçlar aldık. 2022’den itibaren donanmamızı hipersonik deniz tabanlı silahlarla donatacağız" dedi. 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Pekin’de düzenlenecek olan 24. Kış Olimpiyatları’nın açılışına katılacağını belirten Putin, Çin’den daha önce açılışa katılım için bir davet aldığını hatırlattı.

"Rusya’nın sınırlarına yakın tatbikatlardan endişe duyuyoruz"

Rusya’nın Ukrayna’ya girip girmeyeceği ile ilgili soruya da cevap veren Putin, NATO güçlerinin Rus sınırlarına yakın noktalarda uçuşlar ve tatbikatlar yaptığını söyleyerek, "Rusya Federasyonu son zamanlarda Karadeniz’de olduğu gibi sınırlarımıza 20 kilometre yakınlıkta stratejik silahlar taşıyan uçakların plansız uçuşlarından ve sınırlarımıza yakın büyük ölçekli tatbikatlardan endişe duyuyor" dedi. Putin, "Yılın başından beri bu tehdit senaryoları tartışılıyor. Ancak görüldüğü gibi böyle bir şey olmadı. Mesele asker göndermek, savaşmak veya savaşmamak değil. Uluslararası tüm tarafların güvenlik alanı. Eğer herkes bunun için çabalarsa kimse için tehdit kalmaz" dedi.

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