Polonya, Ruslara çalışma izni verilmesini zorlaştırılacak

Polonya, Rusya vatandaşlarına yönelik basitleştirilmiş prosedürle çalışma izni verilmesini sağlayan uygulamayı kaldırıyor. Söz konusu değişikliğin ardından Polonya işgücü piyasası Rusya vatandaşlarına büyük oranda kapanacak.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Polonya Rusları hedef almaya devam ediyor. Polonya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Rusya vatandaşlarının Polonya işgücü piyasasında istihdamını zorlaştıracak bir kararname hazırladı. Hali hazırda Ermenistan, Ukrayna, Gürcistan, Belarus, Moldova ve Rusya vatandaşları için basitleştirilmiş işe alım prosedürü uygulanan Polonya’da, söz konusu ülke vatandaşlarına çalışma izni verilmesi için iş önceliğinin kayıtlı işsizlere verilmesi gibi bir takım ayrıntılı prosedürler aranmıyordu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya vatandaşlarının söz konusu prosedürden muaf tutulacağı bildirildi. Rusya’nın Ukrayna’daki silahlı eylemlerinin Polonya toprakları üzerinde olası bir Rus hibrit savaş endişelerini arttırdığı, bu kapsamda Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanlığı tarafından Rusya vatandaşlarına verilen vizelerde kısıtlama getirildiği ifade edilen açıklamada, "Buna bağlı olarak Rusya vatandaşlarının Polonya işgücü piyasasına erişiminde sağlanan kolaylıkları da kaldırmak gerekli" denildi.

Bu yılın 6 ayında 12 bin Rus’a çalışma izni verildi

Önümüzdeki günlerde kabul edilmesi yürürlüğe girmesi beklenen kararnameyle birlikte Polonya işgücü piyasası Rusya vatandaşlarına büyük oranda kapanacak. 2022 yılının ilk altı ayında 13 bin Rusya vatandaşına çalışma izni veren Polonya geçtiğimiz günlerde Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi vermeyi durdurmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seferberlik ilanının ardından ülkeden kaçan Rusları ise Polonya’ya kabul etmeyeceğini açıklamıştı.