banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Kadın işletmecinin azmi
Kadın işletmecinin azmi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi

Polonya Devlet Başkanı Duda: “Dünyanın büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna’ya ihtiyacı var”

Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya’nın saldırılarının ardından küresel gıda fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, “Dünyanın büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna’ya ihtiyacı var” dedi.

Politika 22.05.2022, 20:44
Polonya Devlet Başkanı Duda: “Dünyanın büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna’ya ihtiyacı var”

Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya’nın saldırılarının ardından küresel gıda fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, “Dünyanın büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna’ya ihtiyacı var” dedi.

Geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından yeniden Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelen Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna parlamentosuna yaptığı hitabının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ukrayna AB’nin kapılarını açmasına ihtiyaç duyuyor"

Ortak basın toplantısında Ukrayna’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) kapılarını açmasına ihtiyacı olduğunu aktaran Duda, AB liderlerine Ukrayna’ya aday ülke statüsü verilmesi için çağrıda bulunarak, Ukrayna’nın AB üyeliğinin politik ve psikolojik önemine vurgu yaptı. Duda, Ukrayna’nın yeniden inşa ve yapılanma için büyük bir kaynağa ihtiyacı olduğunu ve dünyanın da büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna’ya ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Duda, Zelenskiy ile limanlardaki blokajın kaldırılıp, bu limanlardaki gemilerde bulunan gıda maddelerinin başka limanlara yönlendirilmesini görüştüklerini açıkladı.

AB ve NATO olarak Ukrayna için birlik içinde kalınması gerektiğinin önemini vurgulayan Duda, Ukrayna’nın Rusya’nın etki alanında değil Avrupa’nın bir parçası olmak istediğine dikkat çekerek, Ukraynalıların ülkelerini bu nedenle Rusya’ya karşı cesurca savunduklarını aktardı.

Ukrayna’ya yönlendirilecek yardımları İsviçre’nin Davos kasabasında yapılacak Dünya Ekonomi Forumu’nda konunun gündeme getirileceğini açıklayan Duda, 23-24 Haziran’da yapılması planlanan Avrupa Konseyi toplantısında Ukrayna’ya AB aday ülke statüsü verilmesinin psikolojik ve siyasi öneme sahip olduğunu yineledi.

"Ukrayna’nın yeniden inşasında Polonya’yı lider ülkelerden biri olarak görüyoruz"

Duda’nın ardından söz alan Zelenskiy ise, "Polonya Ukrayna’nın yeniden inşası için bize göre lider ülkelerden biridir. Polonya’ya minnettarız, şehirlerinde kadınlarımızı ve çocuklarımızı karşılayan ve onları ağırlayan harika insanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ukraynalıların insanlarımızı misafir eden Polonyalılara teşekkür ziyaretini bugün yapamayacak olsalar bile zaferimizden sonra insanlarımızı misafir eden bu şehirlere teşekkür ziyareti yapılacaktır" dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik sorunların da ele alındığını aktaran Zelenskiy, hükümetler arası toplantılar yapılacağını ve bu fikri desteklediğini açıkladı. Ukrayna’yı yeniden inşa etmenin önemini vurgulayan Zelenskiy, ABD’nin, AB ülkelerinin ve tüm dost ülkelerin yardımına ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Duda’nın bugünkü ziyaretinin bu bağlamda çok önemli olduğunu da belirten Zelenskiy, Duda’nın parlamentoda yaptığı konuşmanın tarihi önemi olduğunu ifade etti. AB üyeliği konusunda Duda’nın desteğine çok güvendiklerini açıklayan Zelensky, Ukrayna’nın uzun süredir Avrupa’nın bir parçası olduğunu ancak AB’ye katılım konusunda güçlü elçilere ve dostlara ihtiyaç olduğunun altını çizerek, haziran ayında AB’ye aday ülke statüsü kazanacaklarına inandığını açıkladı.

"Ukrayna ordusu sadece Ukrayna’yı değil Polonya ve tüm Avrupa’nın özgürlüğünü savunuyor"

Ukrayna ordusunun mücadelesi ile ilgili de konuşan Zelensky, Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusunun direnişinden övgü ile bahsetti. Ukrayna ordusunun sadece Ukranya’yı değil Polonya’nın ve tüm Avrupa’nın özgürlüğünü savunduğunu aktaran Zelenskiy, Rus saldırılarının başlamasının ardından ilişkilerin güçlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
açık