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Pakistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem: 20 ölü, 300 yaralı

Pakistan’ın batısındaki Belucistan eyaletinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin yaralandığı belirtildi.

Politika 07.10.2021, 09:32
Pakistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem: 20 ölü, 300 yaralı

Pakistan’ın batısındaki Belucistan eyaletinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan’ın batısındaki Belucistan eyaletinde, yerel saatle 03.20’de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Harnai kenti yakınları olduğu bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle meydana gelen yıkımda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, depremden etkilenen bölgelere kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Afet Yönetimi Başkanlığı (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu belirtildi.

Harnai Komiser Yardımcısı Sohail Anwar Hashmi yaptığı açıklamada, Harnai’deki birçok binanın depremde hasar gördüğünü ve yıkıldığını birçok kişinin enkaz altında kaldığını söyledi. Bazı hükümet binalarının da hasar gördüğünü ifade eden Hashmi, bölgede elektrik kesintisi yaşandığı belirtti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Harnai’de en az 70 evin yıkıldığı bildirildi.

Deprem’in Ketta, Sibi, Pişin, Killa Saifullah, Çaman, Ziarat ve Zhob kentlerinde de hissedildiği öğrenildi. Ketta Sivil Hastanesi’nde tıbbi acil durum ilan edilerek tüm doktorlar ve sağlık personeli göreve çağırıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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