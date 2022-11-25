Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’yi ziyaret edecek

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi’nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere, 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirecek.